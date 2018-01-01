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فيديو : ترامب يسخر من "ملك" عربي بشأن موقفه من القدس

الإثنين 14 أكتوبر 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : ترامب يسخر من "ملك" عربي بشأن موقفه من القدس


واشنطن / وكالات /

تهكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حكام عرب، لا سيما أحد ملومكهم، دون تسميته، بشأن تفاعلهم مع قراره الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي كلمة له، السبت، أشار ترامب إلى تجاهله اتصالات حكام عرب، إلى حين التوقيع على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.


وأضاف أنه لدى عودته إليهم وجد الأمور على ما يرام، ولم يجد ردود فعل غاضبة، و"الجميع سعداء"، بحسبه.

وسخر ترامب، في خطابه، من "ملك" لم يسمه، وقال إنه رفض الحديث معه، إبان اتخاذه القرار بشأن القدس، وأخبر رئيس وزرائه بأنه سيكلمه بعد أيام.

وقام الرئيس الأمريكي بتقليد صوت الحاكم العربي، في إشارة إلى الاتصال الذي جمعهما لاحقا، حيث قال الأخير (بصوت خمول) إنه يعارض خطوة واشنطن بشأن القدس، إلا أن ترامب قاطعه وقال: "أتمنى لو كنت تحدثت معك سابقا. أنا آسف"، وسط ضحك الجمهور.
 

وكانت الولايات المتحدة نقلت رسميا سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، في أيار/ مايو الماضي.

وجاء افتتاح السفارة الأمريكية تنفيذا لإعلان ترامب في كانون الثاني/ يناير 2018، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.
 

 

 

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