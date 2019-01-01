الأردن: الاحتلال يجر المنطقة لصراع ديني بانتهاكاته في الأقصى

القدس المحتلة / سما /

حذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية عبد الناصر أبو البصل من أن التصريحات غير المسؤولة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وبعض المسؤولين بشأن المسجد الأقصى المبارك ستجر المنطقة إلى صراعات دينية لا تنتهي.

وأكد أبو البصل في بيان صحفي أن الوزارة تتابع ما تقوم به سلطات الاحتلال كل يوم في المسجد الأقصى، حتى بات اشبه ما يكون بثكنة عسكرية.

وأوضح أن ما تسعى إليه سلطات الاحتلال من محاولات تغيير الوضع التاريخي القائم ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى هو اعتداء على الزمان والمكان الخاص بالمسلمين وحدهم في هذه البقعة المباركة بنص القرآن الكريم.

وأكد أنها "لن تستطيع أن تغيّر الوضع القائم فيه، فسنن الله تعالى في ذلك عبر الأزمان تؤكد أن الاحتلال إلى زوال".

وشدد على أن الأوقاف الإسلامية تعتصم بشرع الله وحق المسلمين النابع من العقيدة والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي يقوم بها الأردن نيابةً عن الأمة الإسلامية، وتساندها في ذلك القرارات الدولية التي أقرت بحق المسلمين وحدهم في الأقصى بكامل مساحته.

وأكد مواصلة دعم مواقف الهيئات الإسلامية في القدس، وعلى رأسها مجلس أوقاف القدس ودائرة الأوقاف الإسلامية في التصدي والدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.