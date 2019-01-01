حماس والجهاد تباركان بفوز سعيد برئاسة تونس

غزة / سما /

باركت حركتا حماس والجهاد الاسلامي فوز المرشح قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية التونسية.

و هنّأت حركة حماس الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

واعتبرت الحركة في بيان لها مساء الأحد، أنّ فوز سعيّد يعد دعمًا كبيرًا للقضية الفلسطينية والقضايا العادلة.

وتوجهت حماس بالتهنئة للشعب التونسي بنجاح التجربة الديمقراطية الرائعة، وقالت إنها شكلت أملًا ونموذجًا لكل أبناء الأمة، ومثّلت انتقالًا كبيرًا نحو مزيد من الاستقرار والازدهار.

من جهته، قال الدكتور جميل عليان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن فوز قيس سعيد جاء لأنه انطلق من عمقه القومي العروبي كان مع فلسطين واعتبر نفسه في حالة حرب مع اسرائيل.

وأضاف "شكرا لأهلنا في تونس الذين يرفعون علم فلسطين الان في شارع الحبيب بورقيبة وفي مسيرات الاحتفال بالنصر.. شكرًا لقيس سعيد الذي وجه التحية الان لشعب فلسطين".

ورأى عليان أن الانتخابات في تونس أكدت معادلة جديدة في الصراع مع "اسرائيل"، معادلة أحد أطرافها كل الشعب التونسي ونظامه السياسي المقبل تضاف الي المعادلات التي تحققها قوى المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي.