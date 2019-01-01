الاحتلال يداهم عدة منازل في سبسطية شمال نابلس

نابلس / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة منازل عقب اقتحامها بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس البلدية محمد عازم ، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عشرات المنازل، مهددة بإطلاق النار واعتقال كل من يشارك في التصدي لاقتحام المستوطنين لإقامة احتفالات لمناسبة الاعياد اليهودية.

وأضاف أن جيش الاحتلال يقتحم البلدة يوميا في محاولة لوقف تنفيذ مشروع البيدر السياحي، بحجة إعاقته لدخول المستوطنين إلى الموقع الاثري المزمع إقامة احتفالاتهم فيه، وسط إغلاقه أمام المواطنين ومنعهم من الوصول إليه.