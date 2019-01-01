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الضابطة الجمركية تضبط أكثر من 4.5 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

الأحد 13 أكتوبر 2019 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية تضبط أكثر من 4.5 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي


الخليل / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة الخليل تمكن مساء اليوم الأحد، بدعم ومساندة من جهاز الأمن الوطني والشرطة الخاصة والاستخبارات العسكرية، من ضبط أكثر من 4.5 طن لحوم وأسماك ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها، جاء ذلك بناءً على معلومات استخبارتية أفادت بوجودها داخل أحد المستودعات في جنوب غرب مدينة الخليل.   

وأوضح البيان، أنه وبحضور جهة الاختصاص في مديريتي الصحة والزراعة، أقرت إتلاف الكمية المذكورة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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