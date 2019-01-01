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المنتخبان الفلسطيني والسعودي يخوضان حصتهما التدريبية الأولى على إستاد فيصل الحسيني

الأحد 13 أكتوبر 2019 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنتخبان الفلسطيني والسعودي يخوضان حصتهما التدريبية الأولى على إستاد فيصل الحسيني


القدس المحتلة / سما /

خاض منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، حصته التدريبية على إستاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة.

وامتدت الحصة التدريبية التي خاضها لاعبو الفدائي على مدى ساعتين، بحضور معظم اللاعبين، وسيكون هناك تدريب آخر مساء يوم غد.

كما خاض المنتخب السعودي الضيف حصته التدريبية الاولى على نفس الاستاد لمدة ساعتين أيضا، وسمح لوسائل الاعلام بتغطية الحصة التدريبية، خلال الربع ساعة الأولى فقط ولكلا المنتخبين.

وكان المنتخب السعودي الشقيق، وصل ظهر اليوم الأحد، إلى مدينة رام الله، لمواجهة منتخبنا الوطني بعد غد الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.

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