قنصل الأردن بإسرائيل يزور الأسيرين مرعي وهبة اللبدي المضربة عن الطعام

عمان /سما/

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الأحد، أنها مستمرة في جهودها الحثيثة لإطلاق سراح هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي، المعتقلين لدى السلطات الاسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة في بيان له، إن السفير الأردني في تل أبيب أعرب للجانب الاسرائيلي عن رفض الأردن قرار السلطات الاسرائيلية استمرار توقيفهما إداريا وطالب بالإفراج الفوري عنهما.

وأوضح القضاة، أن القنصل زار هبة للمرة الرابعة في مركز اعتقالها، وذلك من أجل الاطمئنان عليها والاطلاع على ظروف احتجازها وتوفير ظروف ملائمة لها.

وأكد القضاة، أن هبة لا زالت ماضية في إضرابها عن الطعام، الأمر الذي يجعل ضرورة الإفراج الفوري عنها أكثر إلحاحا.

كما أوضح القضاة، أن القنصل زار أيضا المواطن عبد الرحمن مرعي في مركز اعتقاله، وهي الزيارة الثانية له، وذلك للإطلاع على ظروف اعتقاله.

وأكد القضاة أن الوزارة ستواصل جهودها ومساعيها للإفراج الفوري عن هبة وعبد الرحمن، كما سيواصل السفير الأردني في تل أبيب متابعة ظروف الاعتقال لحين الإفراج عنهما.