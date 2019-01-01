  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سابقة غريبة.. الموساد ينفي تصريحات لرئيسه عن الاغتيالات بعد أيام من نشرها

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
سابقة غريبة.. الموساد ينفي تصريحات لرئيسه عن الاغتيالات بعد أيام من نشرها


القدس المحتلة / سما /

نفى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ما نسب لرئيسه يوسي كوهين عن قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات اغتيال ضد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وذكر مسؤولون بارزون في "الموساد" للإعلام العبري يوم الأحد، أن كوهين لم يشارك في مقابلة نشرتها الخميس الماضي مجلة "ميشباتشا" العبرية الأرثوذوكسية، مشيرين إلى أن المجلة كانت ترغب في إجراء مقابلة معه لكنه لم يوافق.

وتطرقت تلك المقابلة التي نشرت الخميس الماضي إلى مواضيع حساسة للغاية، وتضم على وجه الخصوص اقتباسات منسوبة إلى كوهين عن قدرة إسرائيل على اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، وعن تنفيذ "الموساد" عمليات اغتيال طالت مسؤولين بارزين في حركة "حماس" في مختلف دول العالم، وكذلك عن نيته الانتقال إلى اللعبة السياسية بعد انتهاء ولايته على رأس الجهاز الاستخباراتي العام المقبل.

وذكر هؤلاء المسؤولون الاستخباراتيون، أن كوهين لم يبحث مع الصحفيين خططه السياسية، ولم يتحدث معهم عن "سياسة الاغتيالات الإسرائيلية التي ربما موجودة وربما غير موجودة".

لكن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أشارت إلى وجود تناقضات في القضية من كلا الطرفين، إذ لم ينف هؤلاء المسؤولون مشاركة كوهين في مقابلات صحفية، وقالوا إن تلك الاقتباسات "تم إخراجها من سياقها".

في المقابل، ذكر المحرر في "ميشباتشا" يوسي إيليتوف، الذي شارك في إعداد المقابلة، أن رئيس الموساد لا يتحدث مع الصحفيين إطلاقا، مشيرا إلى أن المادة تضم "تصريحات ومشاورات مغلقة بين قادة الاستخبارات"، على الرغم من صياغتها بشكل اقتباسات منسوبة إلى كوهين.

وجاء ذلك بعد تعرض كوهين لانتقادات عقب نشر المقابلة، إذ يرى منتقدوه أنه تطرق إلى المواضيع الحساسة بغية تحقيق أغراض سياسية خاصة به، وذلك بعد تقارير صحفية أفادت بأن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو يرى في كوهين خليفة محتملا له.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : اسرائيل قد تلجأ الى حرب استباقية في غزة والجيش تلقى تعليمات بالاستعداد

ترامب مهاجما الأكراد: تراجعَوا أمام الأتراك فأنتم لا تملكون طائرات مثلهم

محللون اسرائيليون.. تراجع عباس في أزمة المقاصة إنجاز إسرائيلي

صحفي تركي شهير يتهم الفصائل الفلسطينية بالغباء لاستنكارها العدوان التركي على سوريا

فتح تتوعد "اسرائيل ": سنرد بالمثل

خبراء عسكريون :أردوغان يتفادى الاصطدام بالجيش السوري في تل رفعت ومنبج

بالصور.. افتتاح "حديقة العودة" على الحدود الشرقية لغزة

الأخبار الرئيسية

النخالة يصل القاهرة على رأس وفد من قيادة الجهاد وهذا ما سيبحثه..

غزة

أشكنازي: لا يوجد قرار باسرائيل بالقضاء على حكم حماس بغزة وتآكل وحدة الإسرائيليين تهديد خطير

الرئيس يستقبل بعثة المنتخب السعودي: زيارتكم تجسد العلاقة التاريخية بين البلدين

ديوان الرئاسة يحيل 7 محافظين الى التقاعد

رسالة مفتوحة من وكالة "سما" للرئيس عباس حول قضية الدكتور "هشام أبو هدة"