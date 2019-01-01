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3 إصابات بانفجار عبوة ناسفة بسيارة إسرائيلية في برديس حنا

الأحد 13 أكتوبر 2019 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 إصابات بانفجار عبوة ناسفة بسيارة إسرائيلية في برديس حنا


القدس المحتلة / سما /

أصيبت امرأة إسرائيلية وطفلاها بجروح مساء اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة على طريق رقم (65) بالقرب من مفرق "محانيه 80" قرب برديس حنا في حيفا شمال البلاد.

وحسب القناة 7 العبرية، أفادت طواقم نجمة داوود الحمراء أنها وصلت إلى مكان الحادثة وقدمت العلاج الطبي لشابة (28 عاما)، وطفلة (4 سنوات)، وطفل (3 سنوات) ومن ثم نقلتهم إلى مستشفى هليل يافه في الخضيرة بحالة طفيفة لتلقي العلاج الطبي.

ونقلت القناة عن الشرطة الإسرائيلية في بيان لها قولها إنها عثرت على عبوة ناسفة أخرى لم تنفجر في السيارة، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في أسباب وظروف الانفجار، مرجحة أن تكون خلفية الحادث جنائية.

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