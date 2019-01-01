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اشتية يؤكد أهمية تضافر الجهود لمحاربة ظاهرة العنف في أراضي الـ48

الأحد 13 أكتوبر 2019 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يؤكد أهمية تضافر الجهود لمحاربة ظاهرة العنف في أراضي الـ48


رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، وفدا من بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية في القدس، على رأسه الأب عطا الله مخولي راعي الكنيسة الارثوذكسية في كفر ياسيف.

وبحث اشتية مع الوفد إمكانيات تضافر الجهود بين رجال الدين، والفعاليات العربية، وكل الحريصين من أهلنا في الداخل، لمحاربة ظاهرة العنف التي تعصف بأبناء شعبنا في المدن والبلدات والقرى بأراضي 1948، معتبرا أنها ظاهرة مقلقة وتستهدف ضرب النسيج المجتمعي لأهلنا هناك.

واشار إلى ضرورة تعزيز التواصل بين كافة أبناء شعبنا ومؤسساته أينما تواجدوا، معربا عن فخره واعتزازه بالتسامح والتعايش والمحبة بين أبناء شعبنا بكل اطيافه واتجاهاته.

من جانبه، نقل الوفد تحيات المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، لرئيس الوزراء، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والتواصل.

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