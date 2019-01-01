الاردن: ممارسات الاحتلال في "الأقصى" تجر المنطقة الى صراع ديني

عمان /سما/

أكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردني عبد الناصر أبو البصل، رفض بلاده المطلق لما ورد من تصريحات وزير الأمن الداخلي وبعض مسؤولي سلطات الاحتلال المتعلقة بالمسجد الاقصى المبارك.

واعتبر الوزير أبو البصل في بيان صحفي اليوم الأحد، هذه التصريحات بغير المسؤولة والمستفزة لمشاعر المسلمين في العالم، محذرا من جر المنطقة الى صراعات دينية لا تنتهي ولا نريدها ولا نريد أن تصل المنطقة إليها، وهذا هو لسان حال المسلمين قاطبة في العالم .

وأكد أن الأوقاف الأردنية تتابع اعتداء السلطة القائمة بالاحتلال على المسجد الأقصى، والذي بات أشبه ما يكون بثكنة عسكرية، مؤكدا أن ما تسعى إليه سلطة الاحتلال من محاولات تغيير الوضع التاريخي القائم وفرض تقسيم الزمان والمكان في الحرم القدسي الشريف هو اعتداء على الزمان والمكان الخاص بالمسلمين وحدهم في هذه البقعة المباركة بنص القرآن الكريم.

وشدد على أن قوى الاحتلال لن تستطيع أن تغيّر من الوضع القائم فيه، فسنن الله تعالى في ذلك عبر الأزمان تؤكد أن الاحتلال الى زوال.

وقال الوزير الأردني، إن المسلمين لا ينسون لحظة ان المسجد الاقصى المبارك حق مقدس لهم فهو مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم وأحد أقدس ثلاثة مساجد للمسلمين وأن قدسية معراج الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقل قدسية عن مهبط الوحي وأن حمايته فريضة .