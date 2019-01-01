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تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة

الأحد 13 أكتوبر 2019 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة


غزة / سما /

كشفت مصادر مساء اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن منحة قطر الـ 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة ومنحة السولار لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.

وأوضحت المصادر وفقًا لإذاعة الأقصى، أن دفعات الـ100 دولار ضمن المنحة القطرية ستستمر حتى نهاية العام الحالي بحيث ستستفيد منها الأسر الفقيرة.

وأشارت إلى أن الأسر الفقيرة التي استفادت من المنحة القطرية للمرة السادسة ستستمر دفعاتهم حتى الدفعة التاسعة والأخيرة.

وفيما يتعلق بتجديد المنحة القطرية العام القادم قالت الإذاعة وفقًا للمصادر: "لا معلومات حتى اللحظة عن إمكانية تجديد المنحة القطرية الخاصة بمساعدات الفقراء (الـ 100 دولار) وكذلك سولار محطة توليد الكهرباء والتي ستنتهي مع نهاية العام الجاري".

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