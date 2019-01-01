"أطباء من اجل القدس" الأردنية تجمع 200 ألف دينار لصالح القطاع الطبي الفلسطيني

عمان /سما/

كشفت نائب رئيس لجنة أطباء من اجل القدس الأردنية زينب ابو عيشة، عن أن قيمة التبرعات التي استطاعت "حملة عطاؤكم بلسم لجراحهم" جمعها، بلغت 200 ألف دينار أردني، أي ما يقارب 285 ألف دولار.

وأكدت أبو عيشة في تصريحات صحفية أن الحملة التي هدفت إلى جمع تبرعات لصالح القطاع الطبي الفلسطيني ومعالجة الجرحى، ستواصل عملها لدعم صمود اهلنا في مواجهة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للأقصى والقدس، ودعم القطاع الصحي الفلسطيني .

وأضافت أن المبالغ التي وفرتها الحملة سيتم تقسيمها على ثلاثة أجزاء، أهمها شراء معدات وتجهيزات طبية لمستشفيات في القدس والخليل ومدن فلسطينية أخرى، فيما سيخصص جزء من المبلغ لتقديم مساعدات لطلاب من يدرسون في كلية الطب حالت ظروفهم المعيشية وتقطعت بهم السبل من إتمام دراستهم .

كما سيخصص جزء من هذه المبالغ لصالح تدريب اطباء فلسطينيين بهدف تأهيلهم ورفع كفاءتهم المهنية، حيث من المتوقع عقد عدد من الورش والدورات الطبية خلال الأيام القادمة.

وكشفت أبو عيشة عن أن الحملة بلغت ذروتها عندما تقدمت سيدة اردنية من مدينة معان بمنح قطعة ارض تملكها لصالح الحملة .

وقالت إننا نسعى من خلال اللجنة لتقديم المساعدات لآلاف المرضى والمصابين من أبناء مدينة القدس وفلسطين من الحصول على الرعاية الطبية والصحية، وكذلك الأدوية والأجهزة التي يعانون من عدم توافرها ومنع سلطات الاحتلال من حصولهم عليها الا بمقابل مالي كبير ان وجدت.