"التربية" و"مؤسسة خطوة" يبحثان التعاون بمجال تدريب المعلمين

رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأحد، مع مدير مؤسسة "خطوة" رنا دياب؛ آفاق تعزيز التعاون المشترك، خاصةً فيما يتعلق بتدريب المعلمين وتمكينهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية.

وأكد عورتاني حرص الوزارة على تعزيز مهارات المعلمين بما ينعكس على تنمية الإبداع لدى الطلبة وتخريج الكفاءات التي تخدم المجتمع الفلسطيني، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها "التربية" للحفاظ على جودة التعليم.

وأشار إلى أهمية التعاون مع الجامعات الفلسطينية للإفادة من خبراتها؛ خاصة بمجال تطوير وتنمية مهارات المعلمين.

من جانبها، أشادت دياب بالجهود التطويرية التي تبذلها الوزارة، خاصةً على صعيد إعداد الكوادر التربوية، مؤكدة رغبتهم في توسيع مجالات التعاون مع الوزارة لتشمل جوانب أخرى في المنظومة التعليمية.

وقدمت نبذة عن البرنامج التدريبي للمعلمين؛ من حيث آلية التنفيذ والنشاطات التي يتضمنها والأثر المتوقع من هذه النشاطات.