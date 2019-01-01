حماس تدين مخططاً إسرائيلياً لتشريد 36 ألف فلسطيني من النقب

غزة / سما/

أدانت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، اليوم الأحد، شروع سلطات الاحتلال، بتنفيذ مخطط تهجير جديد بحق نحو 36 ألفاً من فلسطينيي النقب جنوبي فلسطين؛ وذلك عبر نقلهم إلى مخيمات سكن مؤقت، تمهيداً لسلبهم منازلهم وأراضيهم.

وحذرت في بيان صحفي، اليوم الأحد، من مخاطر وأبعاد المخطط الإسرائيلي على قضية القرى مسلوبة الإعتراف، ومآلات تطور المخطط من ما تسمى "سلطة تطوير النقب" الاحتلالية.

ما قد يشكل دماراً لنحو 90 ألف فلسطيني يسكنون في 35 قرية لا يعترف الاحتلال بها في النقب؛ يعيش جزء كبير منها تحت خط الفقر؛ حيث تنعدم البنى التحتية والكهرباء والماء.

وثمنت الدائرة ثبات وصمود أهالي النقب، ومؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء السلطات المحلية العربية هناك، لرفضهم للمخطط الاحتلالي الذي يستهدف خلق أحياء فقيرة ومخيمات لاجئين جديدة.

ودعت فلسطينيي النقب بالوقوف وقفة جامعة في النقب والداخل للحيلولة دون تمرير مخطط تصفية قضية القرى مسلوبة الاعتراف، ومنع محاولة الاحتلال صناعة مخيمات فقر جديدة مع مرور السنين داخل القرى المخططة.