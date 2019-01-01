تفاصيل اجتماع رئيس لجنة الانتخابات مع ممثلي الفصائل في الضفة الغربية

رام الله / سما /

عقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد اجتماعا مع ممثلي الفصائل والأحزاب السياسية في مقرها العام بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وأطلع رئيس اللجنة حنا ناصر المجتمعين على فحوى لقائه مع الرئيس محمود عباس والمتضمن توجه الرئيس لإجراء انتخابات عامة تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية، وتكليفه لرئيس اللجنة بمواصلة اللقاءات مع ممثلي فصائل العمل الوطني.

وبيّن ناصر أن هذه الاجتماعات مع الفصائل، تأتي في إطار دور اللجنة في تهيئة البيئة المواتية وتعزيز مشاركة جميع الفصائل والأحزاب السياسية في الانتخابات، وتهدف الى الاستماع لمواقفهم وتوجهاتهم فيما يتعلق بالانتخابات، وهي خطوات هامة لإنجاح العملية الديمقراطية في جميع الأراضي الفلسطينية، ولضمان أوسع مشاركة فيها، كما أكد د. ناصر على جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لإجراء هذه الانتخابات.

بدورهم، أكد الحضور بأن الانتخابات حق دستوري للمواطن وأنها انتخابات مستحقة لتجديد النظام السياسي الفلسطيني، وعلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لضمان اجراءها وإيجاد التوافق المطلوب لإنجاحها.

ومن المقرر أن تلتقي لجنة الانتخابات ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني خلال هذا الأسبوع يتبعها اجراء الترتيبات اللازمة لتوجه وفد من لجنة الانتخابات برئاسة الدكتور حنا ناصر الى قطاع غزة في وقت لاحق، لعقد اجتماعات مماثلة مع قادة الفصائل في القطاع لنفس الغرض.