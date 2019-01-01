أصحاب محال بيع الاطارات يضربون عن العمل في غزة

غزة / سما/

أغلق أصحاب محلات بيع اطارات السيارات في غزة أبوابها، اليوم الاحد، احتجاجا على ما وصفوه بـ"احتكار" تجارتها مع مصر ومنع ادخالها من اسرائيل.

وقال طرزان دغمش مدير شركة دغمش التجارية ان السبب الرئيسي للإضراب وإغلاق المحالات هو منع إدخال إطارات السيارات من الجانب الإسرائيلي منذ آذار 2018 الماضي.

وأضاف في تصريح وصل سما انه تم إدخال الإطارات من الجانب المصري في تشرين أول 2018 إلى شركة واحد مُعينة، وبعد شهرين تم إدخال "الكوشوك" لأكثر من خمسة شركات من الجانب المصري للتعامل مع الشركة المصرية.



وأوضح، أنه بعد التصعيد الأخير على قطاع غزة في أيار الماضي، أصبح سعر "الكوشوك" مُرتفعا جداً، فيما قامت شركة فلسطينية واحدة باحتكار هذه السلعة وأصبح سعرها مرتفعاً على التاجر والمواطن، وهذا ما دفع تجمع اتحاد تُجار الإطارات إلى الإضراب.



وأشار مدير شركة دغمش إلى أن مُعظم الشركات بيع الإطارات "الكوشوك" الكُبرى والمحلات والأفرع الصغيرة تشارك في الإضراب، وتم إغلاق محلاتها في قطاع غزة.

وطالب دغمش وزارة النقل والمواصلات في رام الله بضرورة التدخل لدى الجانب الإسرائيلي لإعادة تزويد قطاع غزة بإطارات السيارات والسماح للتجار بالتعامل مع الشركة المصرية حتى تكون السلعة متوفرة لجميع التجار والمنافسة تكون شريفة ويستفيد المواطن من سلعة ذات جودة عالية.



وتمنع اسرائيل 34 حاوية تحتوي على "الكوشوك" موجودة في الجانب الإسرائيلي، من إدخالها إلى قطاع غزة منذ عام وتسعة أشهر.