صحفي تركي شهير يتهم الفصائل الفلسطينية بالغباء لاستنكارها العدوان التركي على سوريا

انقرة/ وكالات/



شن الصحفي التركي اسماعيل كيا هجوما شديدا على بعض الفصائل الفلسطينية بسبب استنكارها للعملية العسكرية التركية في سوريا متهما اياها بأنها اصبحت في يد طهران والاسد.

وقال "كيا" على صفحته في موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر "الأغبياء في بعض الفصائل الفلسطينية الذين زجوا أنفسهم ببيانات تدين العملية العسكرية التركية في سوريا هل يعلمون أن في تركيا عشرات آلاف الفلسطينيين من طلاب ومرضى وجرحى يتعالجون في مستشفياتها وعاملون في مجالات مختلفة باتوا الآن يتعرضون لمضايقات على الأرض وحملات تحريض على وسائل التواصل الاجتماعي؟"

وتساءل كيا "هل تعلمون أنها الدولة الوحيدة التي تمنح تسهيلات سفر ومنح تعليمية ومساعدات للشباب الهاربين من الواقع المزري الذي أوصلتوهم إليه؟"

وتابع "هل تعلمون أن الشعب التركي كله موحد خلف عملية ضد تنظيم إرهابي يهدد أمنه القومي، ويعتبر أي طرف يعارض العملية "طرف معادي" ولو كان تركي؟".

وقال "هل يعلمون أن الحكومة والمعارضة والشعب التركي كانوا موحدين في دعم القضية الفلسطينية وحب الشعب الفلسطيني؟" متهما الفصائل بانها اصبحت "مجرد أدوات في يد طهران والأسد؟".







