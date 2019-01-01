هنية يستقبل الوفد الطبي المصري

غزة / سما /

استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رئيس وأعضاء الوفد الطبي المصري الذي وصل إلى قطاع غزة لإجراء عمليات جراحية.

وأشاد رئيس الحركة بدور مصر وجهودها في مساعدة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة ومساهمتها في التخفيف من معاناة المواطنين والجرحى منهم خاصة، معتبرا وصول الوفد مؤشرا مهما على الدور المصري الإقليمي العروبي.

وشدّد رئيس الحركة على تطور العلاقة الثنائية مع الأشقاء في مصر، مشيدا بالجهود المصرية في المسارات المختلفة لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني.

وكرّم رئيس الحركة في ختام اللقاء طاقم الأطباء المصري على جهودهم مع الجرحى الفلسطينيين.