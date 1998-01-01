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ديوان الرئاسة يحيل 7 محافظين الى التقاعد

الأحد 13 أكتوبر 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديوان الرئاسة يحيل 7 محافظين الى التقاعد


رام الله / سما /

قررت الرئاسة، اليوم الاحد، احالة 7 محافظين على كادرها الى التقاعد وهم: مروان مسعود محمد عورتاني، حمدالله حافظ احمد حمدالله، عبدالله حسن جمعة الافرنجي، مامون ابراهيم محمود سويدان، موسى محمد موسى شكارنة، باسم راجح حماد جاغوب، الياس مشيل الياس زنانيري.

جاء ذلك استنادا لاحكام النظام الاساسي لمنظمة التحرير ولاحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على احكام قانون الخدمة المدنية رثم 4 لسنة 1998وتعدلاته، والاطلاع على احكام قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعدلاته،  وعلى احكام قانون التامين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964 وتعدلاته، وعلى احكام قانون مكافآت ةوراتب اعضاء المجلس التشريعي واعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعدلاته وتحقيقا للمصلحة العامة.



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