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جنين: الشرطة تضبط 11 مركبة غير قانونية وتقبض على 26 مطلوبا

الأحد 13 أكتوبر 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما

ضبطت الشرطة اليوم 11 مركبة غير قانونية والقت القبض على 26 مطلوبا للعدالة في جنين.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه ومن خلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المدينة والمحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد قامت الشرطة بضبط 5 مركبات و 6 دراجة غير قانونية والقت القبض على 26 شخصا مطلوبا للعدالة في مدينة ومحافظة جنين .

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابر الطريق وعلى الممتلكات العامة وضرورة التعاون مع الشرطة محاربة أي مظاهر سلبية تخل بالامن والنظام العام.

#الشرطة #مركبة

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