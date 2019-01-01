  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

بطاقة ذاكرة عثر عليها بالصدفة تكشف جريمة بشعة في ألاسكا

الأحد 13 أكتوبر 2019 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطاقة ذاكرة عثر عليها بالصدفة تكشف جريمة بشعة في ألاسكا


وكالات / سما /

بطاقة ذاكرة رقمية SD يتم العثور عليها بمحض الصدفة تكشف عن جريمة اغتصاب وقتل بشعة حدثت الشهر الماضي في ولاية ألاسكا الأميركية.

الجاني الذي ظهر أمام المحكمة الأربعاء ما كان ليظهر لولا هذه البطاقة التي عثرت عليها امرأة يوم 30 سبتمبر الماضي في أحد شوارع مدينة أنكريدج وأبلغت بها الشرطة.

البطاقة كانت تحتوي على 39 صورة و12 مقطع فيديو لامرأة يتم اغتصابها وخنقها وقتلها بطريقة بشعة.

بحسب هذه الصور، وضعت السيدة على أرضية غرفة وهي عارية وقد أصيبت بكدمات بينما تسيل الدماء من حولها.

وبعد يومين من إبلاغ المرأة السلطات بهذه الجريمة، تلقت الشرطة مكالمة أخرى تفيد بالعثور على جثة بالطريق السريع "سيوارد" في جنوبي المدينة.

وتبين للشرطة أن الجثة التي تم العثور عليها هي للمرأة التي ظهرت في الصور والمقاطع، وتدعى كاثليين هنري وقد قضت بعمر 30 عاما.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية الجاني وهو براين ستيفن سميث (48 عاما)، المهاجر من جنوب أفريقيا.

وألقت السلطات القبض على سميث في مطار أنكريدج الدولي يوم الثامن من أكتوبر بينما كان عائدا من رحلة.

#بطاقة ذاكرة #جريمة

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبعث رسالة شديدة اللهجة للسلطة الفلسطينية بشأن قرارها بوقف استيراد الابقار والمواشي

السعودية تكشف تفاصيل حادثة ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل جدة

موقع عبري يكشف صواريخ كروز الإيرانية تشكل التحدي الأكبر لأنظمة الدفاع الإسرائيلية

مقتل الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" وسط معارك "نبع السلام"

"حماس" ترد على تصريحات رئيس الموساد وتفاصيل عمليات الاغتيال الخارجية

الاحتلال يفرض اغلاقا على الضفة وغزة ليومين

الاعلان عن برنامج زيارة المنتخب السعودي إلى فلسطين

الأخبار الرئيسية

ديوان الرئاسة يحيل 7 محافظين الى التقاعد

رسالة مفتوحة من وكالة "سما" للرئيس عباس حول قضية الدكتور "هشام أبو هدة"

الجهاد

الجهاد الاسلامي يدعو تركيا إلى وقف تحركاتها العسكرية على الأرض السورية

5da2b4f042360420787b843f

خبراء عسكريون :أردوغان يتفادى الاصطدام بالجيش السوري في تل رفعت ومنبج

معاريف : اسرائيل قد تلجأ الى حرب استباقية في غزة والجيش تلقى تعليمات بالاستعداد