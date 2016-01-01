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يوفنتوس يحاول تحصين نجمه بيانيتش من هجمات كبار أوروبا

الأحد 13 أكتوبر 2019 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يحاول تحصين نجمه بيانيتش من هجمات كبار أوروبا


وكالات / سما /

أكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الشهير بأن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى جاهداً لتحصين نجمه البوسني ميراليم بيانيتش، وذلك من خلال تحسين وتجديد عقده الحالي.

وانتقل ميراليم بيانيتش صاحب 29 عاماً لفريق يوفنتوس صيف عام 2016، قادماً من فريق روما الإيطالي بمبلغ 32 مليون يورو.

وأصبح بعدها الدولي البوسني أحد أفضل نجوم البيانكونيري، وقائد اليوفي في خط الوسط الذي لا غنى عنه سواء مع ماسيمليانو أليجري مدرب اليوفي السابق، أو ماوريسيو ساري مدرب الفريق الحالي.

تحصين بيانيتش

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” بأن إدارة يوفنتوس ترغب في تجديد عقد ميراليم بيانيتش، بالرغم من انتهاء عقده الحالي صيف عام 2023.وأكمل الموقع أن نادي يوفنتوس سيقوم بتحسين راتب ميراليم بيانيتش الحالي من أجل قطع الطريق على الأندية الكبيرة الرغبة في ضمه بالوقت الحالي.

وأكد الموقع أن أندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى ريال مدريد، وباريس سان جيرمان مهتمين بشدة بضم بيانيتش، ولكن ستعمل إدارة الفريق الإيطالي على ترضية اللاعب مادياً من أجل استمراره فترة أطول مع يوفنتوس.

#يوفنتوس #روما #ريال مدريد

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