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صور ..المنتخب السعودي يصل فلسطين لملاقاة الفدائي

الأحد 13 أكتوبر 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور ..المنتخب السعودي يصل فلسطين لملاقاة الفدائي


رام الله / سما /

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول، صباح الأحد إلى أريحا بالضفة الغربية في طريقها إلى رام الله، لخوض ثالث مباراة للأخضر في التصفيات القارية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، أمام المنتخب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تقام المباراة في رام الله، الثلاثاء المقبل، على ملعب فيصل الحسيني المجاور لمدينة القدس.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني "جبريل الرجوب"، إن دخول البعثة الكروية السعودية إلى فلسطين "استثنائيا"، تحت ضمانة الجانب الأردني، الذي تكفل بأن تنطلق الحافلة من مطار عمان الدولي إلى رام الله دون توقف أو تفتيش.

ومن المقرر أيضا أن تمر البعثة، بأريحا ومخيم قلنديا، إلى جانب مخيمات أخرى للاجئين الفلسطينيين، ثم الجدار الإسرائيلي العازل بين القدس والضفة الغربية، وواحدة من كبرى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة "معالي أدوميم"، وصولاً إلى فندق الملينيوم مكان إقامتهم.

وكان قد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته خوض مباراته ضد منتخب فلسطين.

#المنتخب السعودي #المنتخب الفلسطيني #كأس أمم آسيا
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