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بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

الأحد 13 أكتوبر 2019 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين


رفح / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم غدٍ الاثنين 14 أكتوبر سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلة الحادية عشرة + الحافلتان: الثانية عشرة والثالثة عشرة كشف (2/10).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح الاثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوّهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكّدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للتعرف على أسماء رابط كشف اضغط هنا

#معبر رفح #المسافرين

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