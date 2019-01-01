  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيت لحم : مصادرة دونمات وبناء مئات الوحدات الاستيطانية

الأحد 13 أكتوبر 2019 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم : مصادرة دونمات وبناء مئات الوحدات الاستيطانية


بيت لحم/ سما /

أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، عن اعتزامها بناء 251 وحدة سكنية استيطانية، ومصادرة عشرات الدونمات من اراضي محافظة بيت لحم.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن ما يسمى “مجلس التخطيط والبناء ومجلس مستوطات عصيون” أقر مخططا لبناء 251 وحدة استيطانية، منها 146 في مجمع “غوش عصيون” الاستيطاني جنوب بيت لحم، و 105 وحدات في مستوطنة “كفار الداد” شرقا.

وفي السياق، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مساحات واسعة من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم، لصالح توسيع مستوطنة “ألون شفوت” على حسابها.

واشار بريجية الى أن قرار الاستيلاء طال عشرات الدونمات من أراضي الحوض الطبيعي رقم (4) التابعة للبلدة، لغرض بناء وحدات استيطانية جديدة داخل المستوطنة المذكورة.

#الوحدات الاستيطانية #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبعث رسالة شديدة اللهجة للسلطة الفلسطينية بشأن قرارها بوقف استيراد الابقار والمواشي

السعودية تكشف تفاصيل حادثة ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل جدة

موقع عبري يكشف صواريخ كروز الإيرانية تشكل التحدي الأكبر لأنظمة الدفاع الإسرائيلية

مقتل الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" وسط معارك "نبع السلام"

"حماس" ترد على تصريحات رئيس الموساد وتفاصيل عمليات الاغتيال الخارجية

الاحتلال يفرض اغلاقا على الضفة وغزة ليومين

الاعلان عن برنامج زيارة المنتخب السعودي إلى فلسطين

الأخبار الرئيسية

رسالة مفتوحة من وكالة "سما" للرئيس عباس حول قضية الدكتور "هشام أبو هدة"

اياد البزم

الداخلية بغزة: مكافحة "التخابر" مع الاحتلال عملية تكاملية بين الأمن والمجتمع

الجهاد

الجهاد الاسلامي يدعو تركيا إلى وقف تحركاتها العسكرية على الأرض السورية

5da2b4f042360420787b843f

خبراء عسكريون :أردوغان يتفادى الاصطدام بالجيش السوري في تل رفعت ومنبج

معاريف : اسرائيل قد تلجأ الى حرب استباقية في غزة والجيش تلقى تعليمات بالاستعداد