الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من الضفة بينهم أب وابنته

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأحد، 17 مواطنا من الضفة، غالبيتهم من بلدة العيسوية بمدينة القدس، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، ومداهمة وتخريب لعدد من المنازل.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنا من القدس، منهم 11 من بلدة العيسوية، وهم: خالد مصطفى، ومحمد إبراهيم درويش، وآدم شفيق عبيد، ومحمد مروان عبيد، وخالد وليد عبيد، وضياء أيمن عبيد، وحاتم حسن زمرد، ونديم الصفدي، وفراس زغير، ومعتصم حمزة عبيد، وعلي حمدان، علاوة على المواطن وحيد شبانه من بلدة الطور.

ومن بلدة بني نعيم شرق الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أب وابنته، وهما: يحيى علي مناصرة (46 عاما)، وابنته مريم (20 عاما).

فيما جرى اعتقال لمواطنين من بلدة عنبتا في محافظة طولكرم، وهما: زاهر عامر بركات (27 عاماً)، ويزن تيسير عبد الدايم (21 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين المواطن حمزة منير من بلدة سنجل برام الله.