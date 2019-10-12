بالأسماء: جامعة الأزهر بغزة تعتمد مجلسها الجديد

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اعتمد مجلس الأمناء في جامعة الأزهر بغزة قراره رقم (49/ج/2019/12) في جلسته رقم (12/2019) بتاريخ 12/10/2019، تنسيب تشكيل مجلس الجامعة المرفوع من الأستاذ الدكتور أحمد التيان، رئيس الجامعة، اعتباراً من تاريخه وحتى 31/8/2021.

وحسب الجامعة، فقد جاء تشكيل مجلس الجامعة، على النحو التالي:

1. أ.د. عمر خضر عبد السلام ميلاد: نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية.

2. د. مازن سليمان سالم حمادة: نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية.

3. د. سهيل انطون جورج المدبك: قائم بأعمال عميد كلية الطب البشري.

4. د. حازم عدنان خضر ميلاد: قائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان.

5. د. محمود حسين محمود طالب: قائم بأعمال عميد كلية الصيدلة.

6. د. مازن رياض علي أبو عمرو: عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

7. د. خالد محمود علي أبو شاب: عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية.

8. أ.د. عطا عبد القادر أحمد أبو هاني: عميد كلية العلوم.

9. د. عبد الرازق عبد الله محمد سلامة: قائم بأعمال عميد كلية الزراعة الطب البيطري.

10: د. زهير ابراهيم عبد الله المصري: قائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

11. د. أسامة سعيد عبد الفتاح حمدونة: عميد كلية التربية

12: د. سمير مصطفى عبود أبو مدللة: عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.

13: د. عبد الله خليل حسين الفرا: عميد كلية الحقوق.

14: أ.د. مازن مصباح محمود صباح: عميد كلية الشريعة.

15: أ.د. حسن سالم محمود عاشور: عميد التخطيط والجودة.

16: أ.د. أسامة هاشم حامد حجازي: عميد الدراسات العليا.

17: أ.د. حسين محمد حسين الهنداوي: عميد البحث العلمي.

18: أ.د. منصور نصر علي اللوح: عميد القبول والتسجيل.

19: د. عبد ربه عبد القادر حسن العنزي: قائم بأعمال عميد شؤون الطلبة.

وأضاف مجلس الأمناء: نتمنى لرئيس الجامعة ومجلسها الجديد، التوفيق والنجاح في مهامهم لما فيه خير الجامعة وتقدمها وارتقائها، كما نتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الجامعة السابق لجهودهم المتميزة".