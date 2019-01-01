الساونا.. متعة النفس وصحة للجسد

وكالات / سما /

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الساونا تتمتع بالعديد من المزايا الصحية للجسم، كما أنها تعتبر متعة للنفس حيث إنها تساعد على محاربة التوتر النفسي وعلى الشعور بالاسترخاء.

وأوضح أن حمامات الساونا تعمل على تقوية جهاز المناعة وتحسين سريان الدم، كما أنها تمثل تدريبا جيدا للجهاز القلبي الوعائي، بالإضافة إلى أنها تساعد على تنظيف البشرة من البثور والشوائب وتسهم في تجديد خلايا البشرة.

وتساعد حمامات الساونا أيضا على الاسترخاء العضلي، ومن ثم الشعور بالراحة النفسية.

وتعد مفيدة أيضا للمرأة خلال الدورة الشهرية حيث تعمل على إرخاء عضلات الرحم وتحد من آلام الحيض.

لذا ينصح المركز بزيارة حمامات الساونا بانتظام في حال عدم وجود موانع طبية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ودوالي الساقين ومرض "الوردية" (Rosacea) الجلدي ونوبات الربو الحادة.