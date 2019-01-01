"غوغل" تطلق ميزة جديدة تجعل الصور "تتكلم"

وكالات / سما /

أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية تحديثا جديدا على متصفح "كروم"، والذي سيجعل للمرة الأولى "الصور تتكلم".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص في تقرير جديد أن غوغل طرحت خاصية لإنشاء "وصف نص متحدث" بديل للصور، من أجل مساعدة المكفوفين وضعاف البصر في تصفح الصور.

وأشار التقرير إلى أن "غوغل" تعكف حاليا على إنشاء "وصف متكلم ونصي" لملايين الصور الموجودة على منصتها.

وسيتم تفعيل تلك التقنية الجديدة تلقائيا للمواقع، التي ترفق صورها بـ"نص بديل"، فيما ستعمل خوارزميات جديدة على توفير نص لتلك الصور التي لا يوجد بها نص بديل.

وتعتمد ميزة غوغل الجديدة على التقنية نفسها، التي تتيح للمستخدمين البحث عن الصور بحسب الكلمة المفتاحية "صوتيا"، ويتم إنشاء وصف الصورة تلقائيا.