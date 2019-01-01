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لن تحتاج لـ"الحظر" بعد الآن على "إنستغرام"

الأحد 13 أكتوبر 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لن تحتاج لـ"الحظر" بعد الآن على "إنستغرام"


وكالات / سما /

أطلقت منصة التواصل المصور "إنستغرام" تحديثا جديدا يغني المستخدم عن حظر أي شخص آخر، عن طريق وسيلة سحرية جديدة.

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن الوسيلة السحرية الجديدة، أطلقت عليها "إنستغرام" اسم "تقييد المستخدم"، والتي ستكون أقل وطأة من ميزة الحظر.

وستساهم تلك الطريقة في تقليل المضايقات عبر منصة "إنستغرام"، والتي ستسمح لأي شخص بتقييد تفاعل أي مستخدم لحسابه.

وتمنع خاصية "تقييد المستخدم" على "إنستغرام" أي شخص من أن تصبح تعليقاته مرئية للجميع، ويمكن فقط لصاحب الحساب مشاهدتها عن طريق الضغط على أيقونة جديدة أطلق عليها "التعليقات البديلة".

كما لن تصل الإشعارات الخاصة بالتعليقات، التي يتركها المقيَّد، كما يمنع الشخص المقيد من معرفة أنك متصلا بالإنترنت أو أن يقرأ رسائلك.

كما لن تكون رسائل المقيَّد موجودة في صندوق الوارد، بل سيتم نقلها من قسم الرسائل المباشرة إلى قسم طلبات الرسائل.

كيفية تفعيلها

يمكن أن تطبق ميزة "تقييد المستخدم" على إنستغرام على النحو التالي:

- انقر أيقونة على أيقونة البروفايل الخاصة بك على إنستغرام من الشريط السفلي.

-  انقر على زر القائمة أعلى اليمين.

- اختر خيار الإعدادات، ثم انتقل إلى أيقونة الخصوصية.

- ستجد من ضمن الخيارات خيار "الحسابات المقيدة" أسفل قسم التواصل.

- سيظهر شرح لطريقة عمل ميزة "تقييد المستخدم" في إنستغرام، فانقر على التالي.

- اذهب إلى المستخدم الذي تريد تقييده على إنستغرام، ثم اختاره وانقر على زر التقييد.

- كما يمكنك الذهاب إلى الرسائل وانقر على علامة التعجب أعلى اليمين واختر خيار "تقييد المستخدم"، ونفس الأمر في التعليقات.

المصدر: وكالات

الكلمات المفتاحية
#إنستغرام #الحظر
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