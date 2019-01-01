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فيديو.. فوز مثير للبريج.. والزيتون يتعادل مع خدمات خانيونس

الأحد 13 أكتوبر 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فوز مثير للبريج.. والزيتون يتعادل مع خدمات خانيونس


غزة / سما /

واصل خدمات البريج صحوته هذا الموسم, بعد انتصاره القاتل على القادسية (1-0), ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى.

ويدين البريج بفوزه الثمين إلى لاعبه حازم قفة الذي سجل هدف المباراة الوحيد (91), ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس مؤقتا, ويبقى رصيد القادسية 4 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير مؤقتا.

الزيتون – خدمات خانيونس (0-0)

وتعادل الزيتون مع منافسه خدمات خانيونس دون أهداف.

ورفع الزيتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث مؤقتا, وبات رصيد "الذئاب" 16 نقطة في الصدارة.

#خدمات البريج #القادسية #نادي الزيتون #خدمات خانيونس

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