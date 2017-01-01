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شركة عملاقة تساعد ريال مدريد على ضم نيمار

الأحد 13 أكتوبر 2019 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة عملاقة تساعد ريال مدريد على ضم نيمار


وكالات / سما /

تساعد شركة (أديداس) الألمانية ، صاحبة العلامة التجارية في أدوات كرة القدم ، نادي ريال مدريد الإسباني في سعيه للتعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.

و ارتبط نيمار بإمكانية الرحيل عن الفريق الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية و كان قريباً من المغادرة وسط انتظار من ريال مدريد و فريقه السابق برشلونة الإسباني.

و أفادت وسائل إعلام إسبانية اليوم الأحد أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد نجح في التوصل إلى اتفاق مع أديداس بالحصول على مساعدة في صفقة نيمار.

أديداس تُمول صفقة وصول نيمار لريال مدريد

و ترغب الشركة الألمانية في وصول نيمار للريال و تقمصه ألوان اللوس بلانكوس لتشكل ضربة قوية لمنافستها شركة ( نايكي).

و بموجب الاتفاق قد تدفع الشركة لريال مدريد مبلغاً يتراوح بين 70 و 80 مليون يورو ما يجعل النادي الملكي يملك المزيد من القوة المالية للدخول في مفاوضات ضم البرازيلي.

و قد تكلف صفقة رحيل عن نيمار مبلغاً يصل إلى 200 مليون يورو حيث يرفض رئيس النادي الفرنسي ، القطري ناصر الخليفي فكرة فقدان نجمه بأقل من ذلك علماً بأنه انضم للفريق في صيف 2017 من البارسا مقابل 222 مليون يورو.

#نيمار #ريال مدريد

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