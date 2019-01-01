أليسون: تير شتيجن واحد من أفضل حراس العالم

وكالات / سما /

أشاد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي بنظيره الألماني مارك أندريه تير شتيجن حامي عرين فريق برشلونة الإسباني ووصفه بواحد من أفضل حراس المرمى في العالم.

و قال أليسون في تصريحات ليومية موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الأحد” تير شتيجن واحد من أفضل الحراس في العالم ، إنه يلعب بتركيز عال و هذا يجعله دوماً يلعب في مستوى مرتفع”.

و عن أصعب خصم واجهه قال ” من الصعب اختيار خصم بعينه ، هناك العديد من الفرق الجيدة التي واجهتها و كل مباراة لها ظروفها الخاصة ، اليوم لم يعد هناك فريقاً صغيراً في كرة القدم”.

أليسون يعلق على الموسم الاستثنائي لليفربول

و بخصوص التحديات التي يريد تحقيقها مستقبلاً قال ” لا أفكر كثيراً في المستقبل و كل ما أفكر فيه هو فعل الأشياء بطريقة جيدة من أجل تحقيق أهدافنا و الإنجازات تكون نتيجة للعمل الجيد”.

و عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا و كوبا أمريكا قال ” كان موسماً خاصاً جداً ، أظهرنا قوة كبيرة في ليفربول و فزنا بلقب دوري الابطال بعدما تغلبنا على منافسين غاية في الجودة مثل باريس سان جيرمان ونابولي في دور المجموعات ، و على فرق تاريخية بعد ذلك مثل بايرن ميونخ ، بورتو ، برشلونة و توتنهام“.

و أكمل تصريحاته ” الفوز بكوبا أمريكا كان شيئاً خاصاً جداً لأنها كانت أول لقب لي مع البرازيل و نجحنا في الفوز به في ملعبنا و أمام جمهورنا”.