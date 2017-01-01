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باريس يضع شرطاً تعجيزياً لرحيل مبابي

الأحد 13 أكتوبر 2019 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس يضع شرطاً تعجيزياً لرحيل مبابي


وكالات / سما /

وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي شرطاً تعجيزياً للاستغناء عن خدمات نجم الفريق كيليان مبابي لأي فريق آخر في الفترة المقبلة.

و يتواجد مبابي في الآونة الأخيرة في مفكرة بحث عدة أندية أوروبية كبيرة ، على رأسها ريال مدريد و برشلونة للحصول على خدماته لترميم الخط الأمامي في كل منهما.

مبلغ تعجيزي مقابل ضم مبابي

و أشارت صحيفة ( أوك دياريو ) الإسبانية اليوم السبت إن الفريق الباريسي لا يمانع فكرة رحيل مبابي عن النادي بشرط الحصول على مبلغ 300 مليون يورو.

و دفع باريس لخزينة موناكو مبلغ 180 مليون يورو للحصول على توقيع اللاعب الشاب ، لذلك لا ينوي أثرياء العاصمة الفرنسية التفاوض من أجل خروجه إلا بمبلغ كبير.

و وفقاً للصحيفة فإن باريس لن يسمح بخروج اللاعب من عباءة الفريق بمبلغ يقل عن 300 مليون يورو لذلك سيكون على أي فريق يريد انتداب اللاعب تجهيز المبلغ و كسر كل الأرقام القياسية لعيون المهاجم الفرنسي الشاب.

و تبقى الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن ، صفقة انضمام نيمار دا سيلفا لباريس قادماً من برشلونة الإسباني في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

#باريس سان جيرمان #كيليان مبابي

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