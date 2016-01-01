دييجو سيميوني: لسنا مثل برشلونة وريال مدريد

وكالات / سما /

اعترف دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أن فريقه لم يصل إلى مستوى الأندية العالمية مثل برشلونة وريال مدريد، مشيراً في السياق نفسه، إلى أن اللحظة الوحيدة التي شعر بها بالفشل كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا 2016.

ودفع أتلتيكو مدريد مبالغ كبيرة في الميركاتو الصيفي الماضي، فقد كان في حاجة إلى تعويض فوري لرحيل نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، ولذلك تحرك الروخي بلانكوس سريعاً لضم البرتغالي جواو فيليكس قادماً من بنفيكا مقابل 120 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب في تاريخ اللوس كولتشينيروس.

وتراجعت نتائج أتلتيكو مدريد في الجولات الماضية من الليجا الإسبانية، مع العلم أن بعض النقاد الرياضيين رشحوه للتتويج باللقب هذا الموسم، بسبب الترسانة البشرية التي يمتلكها دييجو سيميوني، وكذا تذبذب أداء ريال مدريد وبرشلونة.

أتلتيكو مدريد لا يدفع ببذخ مثل برشلونة وريال مدريد:

وقال دييجو سيميوني في تصريحات صحفية اليوم السبت: “نحن لسنا مثل ريال مدريد وبرشلونة الذين يدفعون مبالغ طائلة دائماً، نحن بدأنا الدفع قليلاً هذا الموسم ولكن الأمر مختلف لأننا تعاقدنا مع فيليكس البالغ من العمر 19 عاماً مقابل 120 مليون ويجب أن نساعده وليس هازارد البالغ من العمر 28 عاماً”.

وتابع في نفس السياق: “هم دائماً يقارنون أتلتيكو مدريد بريال مدريد، برشلونة وبايرن ميونخ، ولكن لم نصل لهم بعد، يجب أن نقول الحقيقة.. زيدان (مدرب ريال مدريد) كان محقاً عندما قال إن الفرق بين الناديين هو حسب آراء الناس الاجتماعية وليس بسبب الميزانية.

وتحدث دييجو سيميوني عن خسارته لدوري الأبطال في 2016، قائلاً: “اللحظة الوحيدة التي شعرت فيها بالفشل كانت بعد نهائي ميلانو، تساءلت عما إذا كان بإمكاني الاستمرار في امتلاك القوة لتكوين فريق تنافسي”.