5 مرشحين لتدريب مانشستر يونايتد في حال إقالة سولشاير

وكالات / سما /

يكتنف الغموض مستقبل أولي جنار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، في أعقاب تدهور نتائج العملاق الأحمر في بداية الموسم الجاري، حيث باتت كل المباريات التي يلعبها الفريق، حتى داخل معقله أولد ترافورد، تشكل عبئاً ثقيلاً على الجماهير التي لم تعد شغوفة بمتابعة الشياطين الحمر.

ويقدم مانشستر يونايتد مستويات مترنحة للغاية تحت قيادة سولشاير هذا الموسم، حتى أن الفريق على بعد نقطتين فقط من منطقة الهبوط، لكن المدرب النرويجي قد لا يواجه خطراً مباشراً بفقدان منصبه، نظراً لأن إدارة الشياطين الحمر قدمت له مؤخراً دعمها.

ورغم كل ذلك، فمانشستر يونايتد يستعد الآن لفترة ما بعد سولشاير، إذا استمرت النتائج السلبية، ونستعرض معكم في هذا التقرير أبرز المرشحين لخلافة النرويجي:

ماسيمليانو أليجري:

يمتلك ماسيمليانو أليجري، سيرة ذاتية رائعة، حيث فاز ببطولة الدوري الإيطالي الممتاز رفقة يوفنتوس 5 مرات، إضافة إلى وصوله مع فريق السيدة العجوز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مرتين.

ورغم أن أليجري فاز بالكثير من الألقاب في تورينو، إلا أن الفوز بلقب الدوري المحلي لا يعني الكثير بالنظر إلى ضعف المنافسة في الكالتشيو، لكنه بصرف النظر عن ذلك، فهو يُعد أفضل الحلول المطروحة، نظراً لتمتعه بخبرة مع الفرق الكبرى وويعرف كيفية التعامل مع الضغوطات التي تفرض عليه الجماهير.

يوليان ناجلزمان:

مدرب فريق لايبزيج الألماني، هو من أبرز الخيارات المطروحة لخلافة سولشاير، خاصة وأن التقارير الصحفية أشارت إلى أن مانشستر يونايتد بدأ الآن في مرحلة تجميع المعلومات الكافية عن المدرب الشاب، خاصة وأنه تمكن في وقت وجيز من تقديم أوراق اعتماده كواحد من المدربين الواعدين بمستقبل كبير في عالم الساحرة المستديرة.

وارتفعت أسهم يوليان ناجلزمان بشكل كبير أثناء فترة تدريبه لفريق هوفنهايم، حيث ساعد الفريق على تقديم كرة قدم ممتعة في الدوري الألماني، لدرجة أنه كان في وقت من الأوقات مرشحاً لتدريب بايرن ميونخ.

إيريك تين هاج:

إنه المدرب الهولندي المميز، الذي سطع اسمه بقوة في الموسم الفائت بعدما نجح في تحقيق نتائج مميزة مع آياكس بدوري أبطال أوروبا، حيث وصل بالفريق الهولندي إلى الدور نصف النهائي وأقصى ريال مدريد ويوفنتوس من ثمن وربع النهائي على الترتيب.

جاريث ساوثجيت:

المدرب الإنجليزي أبهر الجميع بطريقته في اللعب وبمميزاته الجيدة في القيادة، ومن المرجح ألا يوافق ساوثجيت على العمل لدى مانشستر يونايتد، إذ أنه وقع بالفعل عقداً جديداً مع المنتخب الإنجليزي، يستمر بموجبه مع الأسود الثلاثة حتى عام 2022.

ريان جيجز:

سيكون ريان جيجز أحد المرشحين لخلافة سولشاير، فقد سبق له وأن تولى مهمة تدريب اليونايتد في المباريات الأخيرة للفريق في موسم 2013/2014 عقب استقالة المدرب الإسكتلندي ديفيد مويز، وحقق الفريق تحت إمرته نتائج إيجابية.

ويحظى جيجز بدعم كافة فعاليات اليونايتد لكونه أحد أوفياء النادي الأحمر، إذ لعب له من عام 1991 وحتى اعتزاله عام 2013، ويعتبر من أكثر اللاعبين تتويجاً بالبطولات مع الفريق، كما أن تواجده في 2015 كمساعد للهولندي لويس فان خال، يعزز من فرصه لتدريب الفريق.

ماوريسيو بوتشينيو :

يُعد الأرجنتيني أحد أقوى الأسماء المرشحة لتدريب مانشستر يونايتد، لما يمتلكه من قدرات فنية عالية، مكنته من تحقيق نتائج مبهرة رفقة السبيرز، وبأقل الإمكانيات الفنية والمادية، حيث يتواجد دوماً في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، بجانب قيادته الفريق اللندني للتأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتراجعت نتائج توتنهام هوتسبير مؤخراً، ما يجعل رحيله عن النادي اللندني وشيكاً، ووقتها ستكون الفرصة متاحة لإدارة مانشستر يونايتد من أجل الانقضاض على خدمات المدرب الأرجنتيني.