  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون

الأحد 13 أكتوبر 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون


القدس المحتلة / سما /

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين المزارعين إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها.

وأوضح الشيخ حسين، في بيان صدر عن دار الافتاء اليوم الأحد، أن من بلغ محصوله النصاب المقدر وزنا بـ(653) كغم من الحب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، فعليه إخراج 10% منه زكاة إن كان يسقى بماء المطر، وأما إن كان يسقى بوسائل الري الأخرى فيخرج 5% منه.

وحث المواطنين على العناية بأرضهم الزراعية لتبقى أرض خصب وخير ووطن لشعبنا، تتمسك بها أجياله بكل إصرار وعزيمة.

كما استنكر تعمد الاحتلال ومستوطنوه الاعتداء على الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون بالسلب، وقلع الشجر، والحرق، وإرهاب المزارعين، بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم، وجني ثمار أشجارهم، مثمناً الصمود البطولي للمزارع الفلسطيني المرابط على أرضه رغم كل الصعاب والتحديات.

#المفتي العام #الزيت #الزيتون

الأكثر قراءة اليوم

ملحم يحدد موعد الإعلان عن صرف مستحقات موظفي السلطة

اسرائيل تبعث رسالة شديدة اللهجة للسلطة الفلسطينية بشأن قرارها بوقف استيراد الابقار والمواشي

السعودية تكشف تفاصيل حادثة ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل جدة

موقع عبري يكشف صواريخ كروز الإيرانية تشكل التحدي الأكبر لأنظمة الدفاع الإسرائيلية

مقتل الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" وسط معارك "نبع السلام"

عائلة العيساوي تنفي ما ورد في بيان وزارة الصحة حول وفاة ابنتهم

"حماس" ترد على تصريحات رئيس الموساد وتفاصيل عمليات الاغتيال الخارجية

الأخبار الرئيسية

الجهاد

الجهاد الاسلامي يدعو تركيا إلى وقف تحركاتها العسكرية على الأرض السورية

5da2b4f042360420787b843f

خبراء عسكريون :أردوغان يتفادى الاصطدام بالجيش السوري في تل رفعت ومنبج

معاريف : اسرائيل قد تلجأ الى حرب استباقية في غزة والجيش تلقى تعليمات بالاستعداد

الرئيس

محللون اسرائيليون.. تراجع عباس في أزمة المقاصة إنجاز إسرائيلي

الحكومة تعقب على التهديدات الإسرائيلية بشأن وقف استيراد المنتجات الزراعية