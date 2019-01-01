  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يعطبون اطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية شمال سلفيت

الأحد 13 أكتوبر 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعطبون اطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية شمال سلفيت


سلفيت / سما /

أعطب مستوطنون، اليوم الأحد، إطارات 5 مركبات، وخطوا شعارات عنصرية في قرية مردا شمال سلفيت.

وقالت مصادر محلية ، إن عشرات المستوطنين تسللوا إلى القرية فجرا، وأعطبوا اطارات المركبات، وخطوا شعارات عنصرية على جدران ومداخل المنازل، وعددا من مركبات المواطنين.

من جهته، ذكر محافظ سلفيت عبد الله كميل ، أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بالتواطؤ مع المستوطنين، لخلق حالة من الرعب لدى المواطنين، بهدف توسيع دائرة الاستيطان في المنطقة.

وشدد كميل على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية السلمية، والتنبه من خلال لجان الحماية والحراسة التي تعمل على مدار الساعة، لمنع الاحتلال من الوصول إلى مراده.

#مركبات #شعارات #مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

ملحم يحدد موعد الإعلان عن صرف مستحقات موظفي السلطة

اسرائيل تبعث رسالة شديدة اللهجة للسلطة الفلسطينية بشأن قرارها بوقف استيراد الابقار والمواشي

السعودية تكشف تفاصيل حادثة ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل جدة

موقع عبري يكشف صواريخ كروز الإيرانية تشكل التحدي الأكبر لأنظمة الدفاع الإسرائيلية

مقتل الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" وسط معارك "نبع السلام"

عائلة العيساوي تنفي ما ورد في بيان وزارة الصحة حول وفاة ابنتهم

"حماس" ترد على تصريحات رئيس الموساد وتفاصيل عمليات الاغتيال الخارجية

الأخبار الرئيسية

الجهاد

الجهاد الاسلامي يدعو تركيا إلى وقف تحركاتها العسكرية على الأرض السورية

5da2b4f042360420787b843f

خبراء عسكريون :أردوغان يتفادى الاصطدام بالجيش السوري في تل رفعت ومنبج

معاريف : اسرائيل قد تلجأ الى حرب استباقية في غزة والجيش تلقى تعليمات بالاستعداد

الرئيس

محللون اسرائيليون.. تراجع عباس في أزمة المقاصة إنجاز إسرائيلي

الحكومة تعقب على التهديدات الإسرائيلية بشأن وقف استيراد المنتجات الزراعية