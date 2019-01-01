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القوى الوطنية تدعو لوقف العدوان التركي على سوريا

الأحد 13 أكتوبر 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القوى الوطنية تدعو لوقف العدوان التركي على سوريا


غزة / سما /

دعت القوى الوطنية والاسلامية في غزة الى وقف العدوان والاجتياح التركي العسكري لأراضي الجمهورية العربية السورية.

ودعت في بيان لها الى الحوار بين الطرفين من اجل حقن الدماء بين الشعبين السوري والتركي والتصدي للمشاريع التي تستهدف الامة العربية والاسلامية.

وناشدت القوى الوطنية والاسلامية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي للتحرك العاجل لوقف هذا العدوان ونزف الدماء بين الاشقاء،  مؤكدة على سيادة الجمهورية العربية السورية على ترابها الوطني بما يصون وحدة أراضيها واستقلالها وعروبتها داعين لسحب القوات التركية من الاراضي السورية التي اجتاحتها وافشال مخططات الفتنة في الامة الواحدة .

وحذرت القوى الوطنية والاسلامية من المشاريع التي تؤدي الى تقسيم سوريا كمدخل لتقسيم المنطقة وانجاح مخطط صفقة القرن الامريكية بما يمثل تهديدا للأمن والسلم الاقليمي مؤكدين على ضرورة استقرار سوريا ووحدة اراضيها .

الموقعون :

- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

- الجبهة الشعبية لتحرير

فلسطين "القيادة العامة"

- حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح"

- جبهة التحرير العربية .

- جبهة النضال الشعبي الفلسطيني .

- الجبهة العربية الفلسطينية .

- حزب الشعب الفلسطيني

- جبهة التحرير الفلسطينية .

-الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا .

- حركة المبادرة الفلسطينية .

- طلائع حرب التحرير الشعبية " قوات الصاعقة"

#القوى الوطنية

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