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رئيس الاحتلال لن يعطي نتنياهو مدة اضافية لتشكيل الحكومة

الأحد 13 أكتوبر 2019 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الاحتلال لن يعطي نتنياهو مدة اضافية لتشكيل الحكومة


القدس المحتلة / سما /

صرحت مصادر مقربة من الرئيس الاسرائيلي روفين ريفلين بأنه لن يمدد فترة تفويض بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة .

وقالت المصادر لصحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية إنه يبدو من غير المرجح أن يكون هناك سبب لمنح نتنياهو أسبوعين إضافيين ".

وقال وزير البيئة زئيف إيلكين، وهو عضو في فريق التفاوض عن حزب الليكود ، لراديو كان يوم الجمعة إنه يعتقد أن نتنياهو لن يعيد كتاب تفويض تشكيل حكومة إلى ريفلين الا عندما يتاكد انه من المستحيل بناء ائتلاف لتشكيل حكومة ...لكنه سيصل إلى هذا الاستنتاج قبل الموعد النهائي".

في هذه الحالة ، سيكلف ريفلين بيني غانتس زعيم تحالف ازرق ابيض بتشكيل حكومة وسينتهي تفويض غانتس بعد 28 يومًا اي في تاريخ، 21 نوفمبر.

وذكرت القناة 12 يوم الجمعة أن سرعة المدعي العام أفيخاي ماندلبليت وأنه سيقرر بالفعل ما إذا كان سيتهم نتنياهو في منتصف نوفمبر.

كما ذكرت القناة أنه ليس فقط غانتس ولكن نتنياهو يريد أيضًا تعطيل عملية تشكيل ائتلاف إلى ما بعد حكم ماندلبليت لان غانتس يريد الحكم أولاً ، لأنه مقتنع بأنه بعد توجيه تهمة الرشوة لنتنياهو سوف يرفض الليكود زعامته للحزب، بينما يريد نتنياهو أن يتم تسريع الحكم لأنه يعتقد أنه سيتم إسقاط تهمة الرشوة ضده.

#رئيس الاحتلال #نتنياهو

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