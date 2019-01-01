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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

تصدرت الصحف الإسرائيلية الصادرة، صباح اليوم الأحد، في عناوينها الرئيسية، استمرار موجة العنف في أراضي الـ48، حيث أصيب خمسة أشخاص بينهم فتاة وامرأة مسنة جراء اطلاق نار خلال شجار عائلي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

صحيفة هأرتس:

رئيس الوزراء الإثيوبي أبيا أحمد يفوز علي بجائزة نوبل للسلام لعام 2019

خمسة جرحى في جسر الزرقاء نتيجة اطلاق نار في شجار عائلي

والدة نعمة سساكر المعتقلة في روسيا على خلفية تهريب المخدرات: نتنياهو وعدني بإطلاق سراح ابنتي

صحيفة  معاريف:

خمسة جرحى بينهم فتاة وامرأة أصيبوا برصاص في جسر  الزرقاء

جلعاد اردان: نأمل من غانتس أن ينهي المقاطعة تجاه نتنياهو ويوافق على حكومة يمنية مع الأزرق والأبيض

صحيفة إسرائيل اليوم:

إسرائيل تعمل بكل جهدها من أجل اطلاق سراح نعمة سساكر

على الرغم من الضغوط الروسية: يبدو أن إسرائيل ستسلم بيروكوف المتهم بجرائم على شبكة الانترنت إلى الولايات المتحدة

خمسة جرحى في جسر الزرقاء جراء اطلاق نار خلال شجار عائلي

زعيم حركة شاس ارييه درعي: على الأزرق والأبيض الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو او الذهاب الى كارثة انتخابية

#الصحف الإسرائيلية

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