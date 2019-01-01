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اليابان.. عشرات القتلى والمفقودين جراء إعصار هاغيبيس

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان.. عشرات القتلى والمفقودين جراء إعصار هاغيبيس


وكالات / سما /

قال مسؤولون يابانيون، إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وفقد أكثر من  15آخرين، جراء الإعصار هاغيبيس الذي ضرب البلاد وجلب معه أمطارا غزيرة غير مسبوقة في البلاد.


ولقي البعض حتفهم بسبب انزلاقات التربة، فيما جرفت المياه البعض الآخر وهم في سياراتهم مع فيضان مياه الأنهار بعد الهطول المستمر للأمطار.


ويعمل الجنود اليابانيون الأحد على مساعدة السكان المحاصرين بفيضانات في أماكن عدة غمرت فيها المياه بيوتا أو شهدت حوادث انزلاق للتربة في وسط اليابان وشرقها.


ودفن سكان في انزلاقات للتربة أو غرقوا في مساكنهم أو في سيارات جرفتها المياه، وأحد القتلى طفل عثر على جثته داخل أو قرب سيارة في نهر.


وسجلت فيضانات كبيرة في منطقة ناغانو (وسط) حيث انهار سد ما أدى إلى اجتياح مياه نهر شيكوما لمنطقة سكنية.


وظهر في لقطات بثها التلفزيون سكان على شرفات منازلهم وهم يلوحون لمروحيات ولقوات الدفاع الذاتي في مبان محاطة بسيول وحلية، كما ظهرت قطارات سريعة غارقة في مياه وحلية في مستودع في ناغانو.


وتلقى نحو 7,3 ملايين ياباني توصيات غير ملزمة بإخلاء منازلهم السبت بعد هطول كميات قياسية من الأمطار. ونفذ عشرات الآلاف منهم هذه التوجيهات وتم إيواؤهم في مدارس وقاعات وتقديم الغذاء والمياه والأغطية لهم.

#اليابان #اعصار #هاغيبيس

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