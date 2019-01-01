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بالأسماء: اعتقال 11 مواطنا بالضفة واقتحام لمنزل الأسير سامر عربيد

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: اعتقال 11 مواطنا بالضفة واقتحام لمنزل الأسير سامر عربيد


رام الله / سما /

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت عدد من المواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ومدينة القدس المحتلة، وعرف منهم:

1.  الفتاة مريم مناصرة- بني نعيم شرق الخليل

2.  والدها يحيى مناصرة- بني نعيم

ومن بلدة  العيساوية شرق القدس المحتلة:

1. آدم شفيق عبيد

2. خالد وليد عبيد

3. محمد مروان عبيد

4. ضياء أيمن عبيد

5. حاتم حسن زمرد

6. خالد مصطفى

7. نديم الصفدي

8. محمد إبراهيم درويش

9. فارس الزعتري

10. علي حمدان

11. معتصم حمزة عبيد

واقتحمت قوات الاحتلال،  منزل الأسير القيادي في الجبهة الشعبية وليد حناتشة في حي الطيرة برام الله ويجلبه مكبلا إليه، فيما اقتحمت قواته منزل والدة الأسير سامر العربيد في نفس الحي.

#الاحتلال

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