الجيش السوري يرسل تعزيزات لمحيط منبج بعد تخلي "قسد" عنها

دمشق/وكالات/

افادت مصادر سورية متطابقة، اليوم بأن الجيش السوري أرسل تعزيزات تضم جنودا وعربات مصفحة لمحيط منبج، وذلك بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية عدم اهتمامها بالدفاع عن المدينة.

وحسب المصادر نفسها، فقد قام الجيش السوري، بتعزيز نقاطه ونشر عناصره على طول الخط الفاصل بينه، وبين قوات سوريا الديمقراطية.

وتعليقا على هذه الأنباء، قال المتحدث باسم "قسد"، مصطفى بالي، إن "قوات النظام السوري تتقدم على جبهة منبج، وهذا أمر لا يعنينا".

وكان الجيش السوري، قد عزز من تواجده يوم أمس على ضفاف نهر الفرات المقابلة للمناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي.

