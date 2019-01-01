قوات الاحتلال تقتحم رام الله فجرا وتداهم منزل الاسير سامر العرابيد

رام الله/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي حي الطيرة في مدينة رام الله فجر اليوم ووقعت مواجهات مع الشبان قبل ان تنسحب في ساعات الصباح .

وافادت مصادر محلية بان قوات كبيرة داهمت منزل والدة الاسير سامر العرابيد في حي الطيرة ، والذي تتهمه قوات الاحتلال بالمسؤولة عن عملية عين بونين التي اسفرت عن مقتل مستوطنة قبل شهرين تقريبا .

وكانت قوت الاحتلال اعلنت ليلة السبت عن عملية إطلاق نار تجاه سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة "حفات جلعاد" غرب نابلس دون وقوع اصابات. وعلى إثر ذلك قامت قوات الاحتلال بإغلاق عدد من الحواجز غرب مدينة نابلس.

