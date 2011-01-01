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ليبيا ترفض طلب الجامعة العربية بخفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا

السبت 12 أكتوبر 2019 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبيا ترفض طلب الجامعة العربية بخفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا


طرابلس /سما/

أكدت وزارة الخارجية الليبية، مساء اليوم السبت، رفضها لطلب الجامعة العربية بخفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع تركيا.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع الجمهورية التركية.

ويأتي تأكيد الوزارة عقب إصدار الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بيانًا طالب الدول العربية بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي لدى تركيا.

وفي وقت سابق السبت، ذكرت وسائل إعلام محلية، امتناع مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية، عن إلقاء كلمة بلاده في الاجتماع العربي بالقاهرة، لبحث الأوضاع الأخيرة في سوريا.

وأفاد إعلام ليبي بينه موقع "المشهد الليبي" الإخباري، أن وفد ليبيا (يمثله صالح الشماخي مندوب بلاده لدى الجامعة) امتنع عن إلقاء كلمته في افتتاح الاجتماع الطارئ في جلسته المفتوحة.

ويأتي الاجتماع بناء على دعوة مصرية عقب إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" شمالي سوريا الأربعاء، لتطهير منطقة شرق الفرات من "الإرهابيين"، وتهيئتها لعودة اللاجئين.

وتحفظت قطر والصومال على البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب الذي انتقد عملية "نبع السلام".

وغابت سوريا عن المشاركة في الاجتماع الوزاري الذي يبحث الأوضاع فيها، بسبب تجميد عضويتها بالجماعة العربية منذ العام 2012، على خلفية استخدام نظام بشار الأسد القوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات التي انطلقت منتصف مارس/آذار 2011.

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