الاعلان عن برنامج زيارة المنتخب السعودي إلى فلسطين

رام الله / سما /

اطلع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، على آخر التحضيرات المتعلقة بزيارة بعثة المنتخب السعودي الى فلسطين في اجتماع ترأسه اليوم السبت، بمقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم برام الله، حيث قدم رؤساء اللجان تقارير وافية على عملهم.

ومن المنتظر أن يعقد اللواء الرجوب، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، مؤتمرا صحفيا يتحدثان فيه عن الزيارة وأهميتها والقضايا الرياضية المشتركة بين الاتحادين .

جدير بالذكر أن البعثة السعودية ستصل الى مدينة رام الله ظهر يوم غد الأحد، وفيما يلي أبرز محطات الزيارة :

يوم الأحد 13/10/2019

الساعة 11:30 - الوصول الى رام الله ووضع اكيل من الزهور على ضريح المرحوم الشهيد ياسر عرفات .

الساعة 12:00- استقبال في مقر الرئاسة.

الساعة 12:30 - استقبال أمام فندق الملينيوم من قبل محافظ رام الله والبيرة ورؤساء البلديات.

الساعة 16:00 – تدريب على ملعب فيصل الحسيني.

يوم الاثنين 14/10/2019

الساعة 11:00- الاجتماع الفني بفندق الملينيوم .

الساعة 12:30- المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور المديرين الفنيين للمنتخبين.

الساعة 16:00 - تدريب على ملعب فيصل الحسيني.

يوم الثلاثاء 15/10/2019

الساعة 16:00- انطلاق مباراة كرة القدم بين المنتخبين الفلسطيني والسعودي .

الساعة 18:00- المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد المباراة.

الساعة 20:00 - عشاء في مقر الرئاسة.