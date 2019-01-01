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تراجع شعبية ترامب وارتفاع عدد مؤيدي عزله

السبت 12 أكتوبر 2019 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع شعبية ترامب وارتفاع عدد مؤيدي عزله


واشنطن/ وكالات/

في ظل تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنامى اعداد المؤيدين لعزله التي أعلن عنها مجلس النواب الأميركي مؤخرا، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية الإخبارية.

وأظهر الاستطلاع أن 51% من المستطلعة آرائهم ابدوا تأييدهم للتحقيق الذي يجريه مجلس النواب لعزل ترامب، كما اظهر أن 40 % أبدوا رفضهم لتلك الإجراءات، فيما قال 21 % إن ترامب لم يفعل شيئا خاطئا، وفقاً لما نشرته شبكة فوكس نيوز.

كما، واظهر الاستطلاع ان 20 % من آراء المستطلعين، التحقيق بأنه مدفوع بأسباب سياسية، بينما قال 15 % منهم إنهم لا يصدقون المزاعم المناهضة لترامب.

وتضمنت الاستطلاع 1003 ناخبين أميركيين مسجلين وجرى خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر مع هامش خطأ أقل أو أكثر من 3 نقاط مئوية.

وكان البيت الأبيض قد كشف مؤخرا تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 25 تموزالماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

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