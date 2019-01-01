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وزيرة الصحة تبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع جمعية نزف الدم لخدمة المرضى

السبت 12 أكتوبر 2019 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع جمعية نزف الدم لخدمة المرضى


رام الله / سما /

 بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة ود. نعيم صبرا، الوكيل المساعد لشوؤن التخطيط مع الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم– الهيموفيليا، تعزيز التعاون والتنسيق لخدمة المرضى.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته د. الكيلة مع رئيس الجمعية جاد الطويل وطاقم من الجمعية، حيث أكدوا أهمية توفير رعاية شمولية تخصصية لمرضى نزف الدم والتخثر، وتوفير العوامل المخثرة على مدار الساعة.

وأثنت الجمعية على دور وزارة الصحة في إنجاح مشروع عمليات زراعة المفاصل والأسنان لمرضى نزف الدم والهيموفيليا بدعم مع الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي.

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